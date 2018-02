Luc Castaignos is gretig en gebrand nu hij voorlopig spits is van Vitesse

Matavz zit vier duels op de tribune, Castaignos schuift dus door en mag zich de komende weken bewijzen. 'De club is in hoger beroep gegaan en daar hadden ze alle recht op. Tim deed iets tegen Heerenveen wat uit emotie gebeurde. Die dingen ontstaan op het veld. Het was ook voor mij afwachten wat er ging gebeuren.'

'Ik wist wat me te doen stond'

Veel kansen kreeg de voormalig spits van FC Twente en Feyenoord nog niet, maar hij dwong zelf ook nog (te) weinig af. 'Tim krijgt de voorkeur. Dat moet ik accepteren. Ik wist wat me te doen stond toen ik hier kwam. Maar dit is een eerste kans.'

Castaignos verwacht een lastige avond tegen ADO, een ploeg die dit seizoen verrast. 'Het is een ploeg die er op gaat, daar zullen we op voorbereid moeten zijn. Het publiek staat er altijd wel achter daar, maar ik denk dat wij genoeg kwaliteit hebben om deze wedstrijd te winnen.'

Gretig

Hij bekijkt het van wedstrijd tot wedstrijd en oogt ontspannen na de laatste training woensdagmiddag op Papendal. 'Mijn vertrouwen is oké. Ik focus me nu op ADO. De trainer heeft mij het vertrouwen gegeven en gezegd dat ik mag starten. Dat is genoeg. Ik ben gretig en gebrand. Gewoon lekker voetballen en dan zien we na donderdagavond wel weer.'