Man veroordeeld voor drugs in kelderbox

APELDOORN - Een man van 23 jaar uit Apeldoorn is donderdag veroordeeld voor drugsbezit. De man krijgt een celstraf van 141 dagen.

De drugs lagen in een kelderbox in Apeldoorn, die de man in gebruik had. Hij zei dat hij niet wist dat de drugs daar lagen en dat ze vlak voor het aantreffen er door iemand anders waren neergelegd. De rechtbank vindt dat er wel bewijs was voor het feit dat de man wist dat er drugs lagen. Zo had de man toegang tot de kelderbox. Hij kwam er ook regelmatig.

Behalve de drugs lagen er verspreid door de box ook spullen die gebruikt worden om drugs te bereiden voor verkoop. Het zag er niet naar uit dat die spullen pas waren neergelegd. De rechtbank vindt de verklaring van de man niet aannemelijk. De opgelegde straf is gelijk aan de tijd die hij in voorarrest heeft gezeten.

De rechtbank vindt niet bewezen dat de man zich heeft schuldig gemaakt aan drugshandel. Daarom is de man hiervan vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie had voor de drugshandel ook vrijspraak geëist.