Rockband Kaiser Chiefs op Zwarte Cross

LICHTENVOORDE - De Zwarte Cross heeft donderdag een flink aantal nieuwe artiesten bekendgemaakt. Onder meer Kaiser Chiefs, Dj Paul Elstak en Arie & Silvester staan op de planken tijdens het festival in Lichtenvoorde.

'Het is een enorme lijst', aldus Ilja Vaags namens de organiserende Feestfabriek over de nieuw gepresenteerde artiesten. 'Met onder meer Happy Hardcore, Exoticana, reggae en van alles wat.' Vaags is met name enthousiast over de rockband Kaiser Chiefs uit Engeland. 'Zij hebben in 2012 een geweldig optreden gegeven met een sprong over het hoofdpodium. Dat moment zal een hoop Zwarte Crossers in het geheugen gegrift staan.'

De Zwarte Cross verwacht met de nieuwe namen voor het eerst in de geschiedenis voor de start van het festival uit te verkopen. 'Dat zou ook weer een primeur zijn', vertelt Vaags. 'De teller staat nu op 88 procent, dus met iets meer dan vierduizend kaarten over, zijn we er bijna door.'De Zwarte Cross begint dit jaar op donderdag 12 juli en duurt tot zondag 15 juli.