Omroep Gelderland viert carnaval!

ARNHEM - Een deel van de provincie Gelderland dompelt zich de komende dagen onder in carnavalssferen. Via TV Gelderland, onze website en app hoef je niets te missen van de feestelijkheden. We doen verslag van verschillende optochten door de provincie heen.

Omroep Gelderland is live bij twee optochten in de provincie aanwezig. Op zondag 11 februari zenden we live op tv de carnavalsoptocht in Groenlo uit, van 14.00 uur tot 15.30 uur. En op maandag 12 februari doen we live verslag van de carnavalsoptocht in Beek, ook van 14.00 uur tot 15.30 uur.

De optochten zijn ook te volgen via www.gld.nl en te zien via onze Omroep Gelderland facebookpagina. Beide avonden is er om 17.20 op TV Gelderland een samenvatting te zien van de optochten (en ieder uur herhaald).

Kiezen uit 102 carnavalsoptochten

Dit weekend kunnen carnavalsliefhebbers bij ruim 100 optochten in Gelderland terecht. Dat blijkt uit gegevens van optochtenkalender.nl. De meest noordelijke optocht in de provincie is te vinden in Vaassen. Voor de meest zuidelijke optocht moet er worden afgereisd naar Ammerzoden.

Op dit kaartje kunt u zien of -en wanneer- er bij u in de buurt een optocht is:

De data voor de kaart zijn afkomstig van een derde partij. Omroep Gelderland heeft geen invloed op de inhoud van de kaart en kan geen optochten toevoegen of data wijzigen.

Deel uw foto's en video's!

Gaat u naar een carnavalsoptocht dit weekend? Deel uw foto's en video's. Zet erbij waar en wanneer de foto is gemaakt. Dan maken we een overzicht en samenvatting in video van carnaval in Gelderland. Mail naar omroep@gld.nl of stuur via Whatsapp 0622054352

