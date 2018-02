Sjoerd Ars terug na kuitblessure, maar De Graafschap blijft ongewijzigd tegen FC Volendam

DOETINCHEM - Sjoerd Ars is terug in de selectie van De Graafschap na een kuitblessure, maar begint vrijdag op de bank.

De Graafschap deed vorige week aan klantenbinding en rolde Jong FC Utrecht met 7-0 op. Tarik Tissoudali was bij alle goals betrokken en is na één wedstrijd al uitgegroeid tot publiekslieveling van De Vijverberg. Vrijdag wacht echter een andere tegenstander. 'Met alle respect voor Jong FC Utrecht, maar dit wordt wel een hele andere wedstrijd. Volendam staat bovenaan in de periode', stelt trainer Henk de Jong.

Derde periode

Ook de club uit Doetinchem doet zeker nog mee in de strijd om de derde periode. Met zes punten uit drie duels is er voor de Superboeren nog van alles mogelijk om via de periode al de play-offs veilig te stellen. De Graafschap staat in de reguliere stand achtste, Volendam 14e. De laatste twee ontmoetingen tussen beide ploegen, beide in het vissersdorp, eindigen in een gelijkspel. Op 22 september vorig jaar bleef het 0-0.

Spelers op weg terug

Sjoerd Ars is na een kuitblessure die hij opliep in het gewonnen duel met MVV terug in de selectie. Hij trainde deze week weer mee. Fabian Serrarens blijft echter de centrumspits. Ook Tim Receveur is weer aangesloten bij De Graafschap. Dat geldt nog niet voor Anthony van den Hurk. 'Maar hij sluit volgende week weer aan', zegt De Jong. Ook Elvio van Overbeek en Andrew Driver zijn op de weg terug. Na de zevenklapper is er echter geen reden tot wijzigingen. 'Dat zou een beetje gek zijn.' Youssef El Jebli begint daarom net als vorige week op de bank, net als Myenty Abena.

Opstelling: Bednarek, Straalman, S.Nieuwpoort, L. Nieuwpoort, Tutuarima; Diemers, Olijve, Klaassen; Van Mieghem, Serrarens, Tissoudali