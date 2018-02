Deel dit artikel:











Kamiel Gulikers (PvdA Tiel) aan het woord

TIEL - Lijsttrekker Kamiel Gulikers van de PvdA Tiel is geen nieuw gezicht: eerder viel hij al in als raadslid. Nu is hij lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Riny ter Haar gaat in deze aflevering van Het Koetshuis (RegioTV Tiel) in gesprek met de lijsttrekker van de PvdA Tiel, Kamiel Gulikers. Bekijk het volledige interview hier (tekst loopt door onder het beeld): De PvdA gaat landelijk door een moeilijke periode. Hoe verhoudt zich dat tot de lokale en in het bijzonder de Tielse politiek? Gulikers stelt direct dat er een groot verschil bestaat tussen landelijk en lokaal niveau. Het verschil lokaal kan gemaakt worden door duidelijk de boodschap over te brengen en veel meer te sturen op punten waar je op wilt scoren. Wat leeft er? Als eerste moet je de kiezer aan het woord laten, vertalen wat er leeft onder de mensen, vertelt hij. Als persoon hoopt Gulikers meer 'stemverheffing' te brengen. De kwaliteit en kennis is binnen de partij aanwezig, maar dit moet wel duidelijk naar voren worden gebracht. Hoe ga je conflicten aan en, belangrijker, hoe kom je er weer uit? Wat Gulikers tot nu toe in de Tielse politiek is opgevallen, is het enthousiasme en de passie binnen alle partijen. Men zet zich gezamenlijk in voor een beter Tiel. Tiel voor de mensen Waarom stemmen op de PvdA? Gulikers geeft aan dat het belangrijkste verschil wat de partij wil maken op het gebied van de regeldruk is, om de gemeente weer voor de mensen te maken. Momenteel zijn er teveel regels en lagen in de besturing. Men moet weer terug naar de basis, zoals meer aandacht voor bijvoorbeeld zorg en onderwijs. Dit wil de partij bewerkstelligen door het 'rode geluid' te laten horen. Op de vraag of de PvdA het liefst aan het roer staat is het antwoord duidelijk: ja. Dit geeft tenslotte de beste mogelijkheden om de gestelde doelen te bereiken.