Lees terug: Gelderland Stemt gaat in debat in Nijkerk

Na de uitzending donderdagochtend in Barneveld zette de karavaan koers naar Nijkerk.

Ely Hackmann presenteerde de uitzending aldaar. Lokale politici kwamen langs en leerlingen van het Corlaer college voelden hen aan de tand. Deelnemende partijen waren: CU-SGP, PRO21, VVD, CDA en DLP.

Luister hier de uitzending in Nijkerk terug:

Kijk hier voor het hele programma

Het CDA had zelfs een eigen verkiezingscaravan neergezet op het plein. Ook de ChristenUnie was aanwezig met een promotiestand.

Er was veel toeloop bij de bus; er stond zeker een man of dertig te kijken.

Jongerendebat

Jongeren uit Nijkerk met interesse in de politiek gingen in gesprek met lokale politici en initiatiefnemers die het politieke klimaat proberen te stimuleren. Het is vaak zo dat de gemeenteraadsverkiezingen niet heel erg leven bij jonge burgers, maar uiteindelijk heeft iedereen er op een of andere manier er toch baat bij. Dat geldt voor zowel jong als oud.

De jongeren stelden vragen over onder andere hangplekken en manieren waarop ook zij hun stem kunnen laten horen in de lokale politiek. Want hoewel ze niet mogen stemmen, bleek uit het jongerendebat dat zij interessante ideeën hadden die de politici toch even aan het denken zetten.

Jongerenorganisaties

De aanwezige leden van Nijkerkse jongerenorganisaties vertelden over manieren waarop zij zichzelf inzetten om jong Nijkerk samen te brengen en voor te lichten op het gebied van (lokale) politiek.

Er was genoeg interesse vanuit de kinderen voor wat normaal gesproken door de leeftijdsgroep wordt gezien als een beetje stoffig onderwerp. Mogelijk een teken dat de lokale politiek in Nijkerk over een aantal jaren toch een toename gaat zien in jonge stemmers!

Een overzicht van de bus en het plein:

Kijk hier voor de route die de bus aflegt