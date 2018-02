Deel dit artikel:











Gelderland Stemt gaat in debat in Nijkerk: kijk en lees mee

NIJKERK - Omroep N verzorgt deze donderdag de uitzendingen in Barneveld en Nijkerk. Na de aftrap in Barneveld is de verkiezingsbus doorgereden naar Plein 2E in Nijkerk. Hier vindt een debat plaats tussen leerlingen en politici.

Ely Hackmann presenteert de uitzending in Nijkerk. Lokale politici komen langs en leerlingen van het Corlaer college zullen hen aan de tand voelen. Deelnemende partijen zijn: CU-SGP, PRO21, VVD, CDA en DLP. Kijk hier live mee, vanaf 14.00 uur: Kijk hier voor het hele programma Het CDA heeft zelfs een eigen verkiezingscaravan neergezet op het plein. Ook de ChristenUnie is aanwezig met een promotiestand. Er is veel toeloop bij de bus; er staat zeker een man of dertig te kijken. Een overzicht van de bus en het plein: Kijk hier voor de route die de bus aflegt Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl