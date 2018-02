Gevormd door het water van Pauline Lutters

ARNHEM - Een grote groep mensen. Oud, jong, vrouw, man. In brons. Op ruim twee meter hoogte ingeklemd tussen twee grote gebogen platgewalste stalen platen. Worden die mensen er door gevangen?

Nee, eerder omarmd. Beschermend. Waartegen dan? Tegen het water. De platen symboliseren de dijken. Het werk staat op een nieuw stuk dijk in de Ooijpolder. Daar aangelegd in het kader van de dijkverzwaring na het hoge water van 1995. Ter bescherming van het land en de mensen er achter.

Kunstenares Pauline Lutters gaf het de titel ‘Gevormd door het water’. Hoewel de mensen lijken te vluchten, zijn ze voor Lutters, meer dan dat, mensen onderweg in het leven. Het kunstwerk vormde een afsluiting van de werkzaamheden aan de dijken. Herinnerend aan de macht van het water. Ook als de rivier soms zo vreedzaam lijkt te stromen.