Nog geen advies over hoogwatermaatregelen

VARIK - Een stuurgroep heeft nog geen advies uitgebracht aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) over dijkaanpassingen tussen Tiel en Waardenburg. Dat doet de groep pas nadat de minister op 12 februari het gebied heeft bezocht.

Er zijn twee plannen om de waterstand in de Waal te verlagen om overstromingen door extreem hoogwater in de toekomst te voorkomen. Voorstel 1: dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. Voorstel 2: dijkversterking met een binnendijkse hoogwatergeul ter hoogte van Varik en Heesselt.

De stuurgroep (bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie, de provincie Gelderland, de gemeenten Neerijnen en Tiel, en Waterschap Rivierenland) kwam donderdag bijeen. De verschillende partijen verschillen van mening, bleek eerder. Zo is de provincie uitgesproken voorstander van een nevengeul, terwijl de gemeente Neerijnen daar juist faliekant tegen is.

De stuurgroep heeft besloten pas een voorlopige keuze te maken nadat de minister met bewoners en bestuurders heeft gesproken. Nadat die keuze is voorgelegd aan betrokkenen stuurt de stuurgroep een definitief advies aan de minister. Die neemt in het voorjaar een besluit.

