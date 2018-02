Deel dit artikel:











Echteld wil zijn eigen leeuwen terug Foto: Omroep Gelderland

ECHTELD - Het CDA in de gemeente Neder-Betuwe wil dat de oorspronkelijke leeuwen van Kasteel Wijenburg in Echteld terugkeren. Zo'n 25 jaar geleden zijn de standbeelden door eigenaar baron Verschuer verhuisd van het twaalfde eeuwse kasteel in Echteld naar de entree van Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd. In een brief aan de baron vraagt het CDA om de beelden weer terug te plaatsen.

Twee andere leeuwen hebben de plek van de oorspronkelijke beelden ingenomen. Maar deze zijn volgens kandidaat-raadslid Martin Hommersom niet imposant genoeg. Ze zijn te klein en hebben onvoldoende uitstraling. De oorspronkelijke Echteldse leeuwen staan symbool voor de historie van Echteld. Bovendien zijn ze terug te vinden in het gemeentelogo van Neder-Betuwe. Baron Verschuer zegt op de hoogte te zijn van het verzoek. Binnenkort gaat hij in gesprek met de initiatiefnemers. Of hij bereid is om de beelden terug te plaatsen, wil hij op voorhand niet zeggen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl