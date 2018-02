ARNHEM - Boetseren met was. Monique Bosch laat bezoekers tijdens haar workshop kennismaken met was.

De deelnemers worden uitgedaagd om hun favoriete dier te boetseren en Monique verwonderd zich over de mooie resultaten aan het einde van de workshop, zij blijft ook van haar cursisten leren.De expositie lifeforce dier in beeld is tot en met 4 maart te zien in museum Henriette Polak in Zutphen