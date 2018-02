Violist Tata Mirando onder grote belangstelling begraven

ARNHEM - Onder grote belangstelling heeft donderdag de uitvaart van violist Nello Weis plaatsgevonden. De Sint-Martinuskerk aan de Steenstraat in Arnhem, waar de uitvaart plaatsvond, zat bomvol.

Nello Weis werd aansluitend in een koets met twee witte paarden naar begraafplaats Moscowa in Arnhem gereden. Net zoals zijn vader naar zijn laatste rustplaats ging. De muzikant is begraven met zijn viool en strijkstok.

Nello Weis werd 40 jaar en was lid van het zigeunerorkest Tata Mirando.

