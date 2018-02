Deel dit artikel:











Serenade van Joris Linssen & Caramba Joris Linssen Uit met Esther

ARNHEM - Esther gaat op pad met Joris, ze gaan een serenade brengen aan een trouwe gast van Cultura in Ede. Teus Weijman heeft veel meegemaakt en belandde door een auto ongeluk in een rolstoel en kreeg ook nog de diagnose MS. Dankbaar neemt hij de serenade van Joris & Caramba in ontvangst.

Joris heeft gestudeerd in Mexico en daar is zijn liefde voor de serenade ontstaan. Hij hoopt de serenade meer in Nederland te introduceren. Klik hier voor de speellijst Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl