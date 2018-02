In gesprek met Ton Zuidema (D66 Tiel)

TIEL - De huidige fractievoorzitter en lijsttrekker van D66 Tiel Ton Zuidema gaat in gesprek over het verkiezingsprogramma van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

In onderstaande aflevering van Het Koetshuis (RegioTV Tiel) gaat Riny ter Haar in gesprek met Ton Zuidema over de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hoe staat D66 erin?

Bekijk hier de volledige aflevering; tekst loopt door onder het beeld:

In deze verkiezingscampagne is er veel aandacht voor betrokkenheid van de inwoners van de gemeente. D66 wil nog meer gaan doen om hen te betrekken bij beslissingen die in de raadszaal worden genomen.

Ook zullen partijleden actief mensen opzoeken om het gesprek aan te gaan.

Mensen kunnen D66 nu bereiken; hierin spelen met name website en (sociale) media een grote rol, evenals 'de stad ingaan'. Zuidema geeft aan dat het steeds belangrijker wordt om meer expertise te verkrijgen onder raads- en commissieleden. Dit komt door meer complexe onderwerpen.

Jongeren

Op de vraag of er boven in de lijst niet weinig jongeren staan stelt Zuidema dat hij vindt dat de partij juist een goede mix van jeugd en ervaring biedt. En hoewel wethouder Laurens Verspuij stopt als actief lid, blijft hij op de achtergrond betrokken bij D66 Tiel.

Enkele thema's uit de campagne die worden besproken:

1. Passewaaij (D66 pleit voor een ontsluitingsweg in plaats van een rondweg)

2. Referendum/gekozen burgemeester (Zuidema stelt dat dit meer een landelijk thema is, niet zozeer voor de komende lokale verkiezingen van belang)

3. Zwembad (D66 wil het proces naar voren halen; geen renovatie maar zo spoedig mogelijk een nieuw zwembad).

Al met al blijft de rode draad: door inwonersparticipatie de stad dynamisch houden. En stelt Zuidema: 'Wij zijn klaar voor de komende periode.'