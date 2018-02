Deel dit artikel:











School ontruimd na melding gaslucht Foto: Fernando Bot/Persbureau Heitink

TUIL - In Tuil, in de gemeente Neerijnen, is basisschool CBS Klingelenburg ontruimd geweest.

Kort voor 11.30 uur werd er een gaslucht geroken en is de school ontruimd door de leerkrachten. Een aantal leerkrachten en leerlingen is nagekeken door ambulancepersoneel. Al snel bleek dat er niets aan de hand was, meldt de onderdirecteur. De lessen zijn hervat. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl