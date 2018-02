Deel dit artikel:











Lijsttrekker PvdA Neder-Betuwe beantwoordt vragen in Facebookvideo

OPHEUSDEN - Lijsttrekker Jan Woldberg van de PvdA in Neder-Betuwe gaat op zijn eigen manier in gesprek met inwoners van de gemeente. Hij beantwoordt in Facebook-video's vragen die de burgers stellen aan de PvdA.

Facebookgebruikers kunnen vragen stellen aan de lijsttrekker of aan de partij in het algemeen. Met de titel 'Vraag het Jan' wil Jan meer interactie proberen los te ketenen om de burgers van de gemeente sterker bij de gemeenteraadsverkiezingen te betrekken. Bekijk hier de eerste Facebookvideo van Jan.