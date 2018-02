NEC weer koploper na zege in draak van een wedstrijd

NIJMEGEN - Het was een draak van een wedstrijd, maar NEC won uiteindelijk met 2-0 thuis tegen Jong PSV. Overtuigend was het allerminst van Nijmeegse kant.

NEC is na deze overwinning in ieder geval weer even koploper. Het staat een punt voor op Jong Ajax, dat nog in actie moet komen.

91e: Het is beslist. Arnaut Groeneveld trekt naar binnen en schiet raak. Hij viert de 2-0 op een vreemde wijze.

90e: Nog drie minuten extra tijd. Maar met een man meer moet het toch te doen zijn voor NEC.

89e: Het blijft overleven voor NEC. Ook Kevin Jansen is vooral aan het meeverdedigen.

87e: Abels haalt wild door op Calvin Verdonk en moet eraf met rood.

85e: Uitstekende actie van Groeneveld, maar zijn voorzet komt niet aan.

84e: Pepijn Lijnders leeft mee.

82e: Een aardige poging van Braken gaat net naast.

80e: Jari Schuurman krijgt nog wat speeltijd in plaats van Mo Rayhi.

77e: NEC is erg slordig en roept de problemen over zichzelf af op deze manier. Al met al doet deze wedstrijd pijn aan de ogen.

75e: Even voor de duidelijkheid. De fans van NEC zijn geen voorstander van beloftenteams.

72e: NEC lijkt vanavond erg op het eerste elftal van PSV. Van goed voetbal is nauwelijks sprake, maar het staat wel 1-0.

70e: Arnaut Groeneveld heeft wel wat aardige acties, maar is nog niet in de vorm van voor de winterstop.

66e: NEC heeft het initiatief wel weer overgenomen.

58e: Dan eindelijk gevaar van NEC. Braken raakt de paal na een knappe actie.

56e: Kevin Jansen komt in het veld voor doelpuntenmaker Ferdi Kadioglu.

54e: Mo Rayhi komt ook nauwelijks in het stuk voor.

51e: Delle redt op een schot van Rigo. NEC heeft de bal na rust alleen maar ingeleverd.

50e: De eerste kans na rust voor de beloften uit Eindhoven, Verreth kopt net naast.

48e: Jong PSV kiest meteen weer voor de aanval.

46e: De tweede helft begint. Durft NEC op de 2-0 te jagen of wordt het consolideren?

45e: En dan is het rust. Een draak van een eerste helft, maar wel een goede tussenstand voor NEC.

44e: NEC uit het niets op 1-0. Het begint met een mislukt schot van Mo Rayhi, dan probeert Arnaut Groeneveld het en vervolgens wordt een schot van Sven Braken van richting veranderd door Ferdi Kadioglu.

40e: Ook spelmaker Ferdi Kadioglu kan zijn stempel voorlopig niet drukken.

38e: De eerste voorzichtige fluitconcerten klinken in De Goffert.

35e: Spits Sven Braken is wel actief, maar niet gelukkig in zijn acties.

33e: Het spel van NEC kan worden getypeerd als stroperig.

28e: Het enige hoogtepunt voor de NEC-fans tot dusverre deze avond is de nederlaag van aartsrivaal Vitesse.

27e: Pepijn Lijnders vuurt zijn elftal aan.

23e: Van het goede openingsoffensief is niets meer over. Jong PSV is nu de baas in De Goffert.

17e: Totale chaos bij NEC achterin. Malen raakt de paal en Lundqvist zijn inzet gaat via Joris Delle over. De doelman kan opgelucht ademhalen.

15e: Hij verlengt zijn contract tot 2020 en Frank Sturing staat vanavond ook nog eens in de basis.

11e: Jong PSV is voor het eerst dreigend, maar Verreth schiet over.

8e: Dit is het wedstrijdbeeld van de openingsfase.

6e: De eerste kans voor NEC is van Arnaut Groeneveld na een mooie actie bij de achterlijn.

3e minuut: NEC heeft de tegenstander al flink onder druk gezet.

20.00 De donderdagwedstrijd van NEC is begonnen.

19.55 Concentratie bij deze jeugdige vlaggenist.

19.50 Mart Dijkstra groet een bekende.

19.45 Hij is goed vermomd, spits Anass Achahbar. Dit seizoen goed voor twee hattricks, maar na vier keer droog staan nu reserve.

19.37 Even drinkpauze tijdens de warming up.

19.34 Trainer Pepijn Lijnders is gewapend tegen de kou.

19.27 Sven Braken keert terug in de basis. De spits is met elf doelpunten clubtopscorer.

19.24 De spelers van NEC gaan het veld op voor de warming up.

19.16 Mascotte Bikkel maakt een beetje sfeer voor het stadion.

19.12 Dit vindt de stadionspeaker ervan.

19.10 Twee jaar geleden nog basisspeler bij NEC, nu reserve bij Jong PSV. Het kan verkeren: Marcel Ritzmaier.

19.08 NEC had het uit tegen Jong PSV lastig. Het werd 3-3 na een 3-1 voorsprong voor de Nijmegenaren.

19.04 PSV heeft de bus al geparkeerd.

19.00 NEC heeft al negen punten verspeeld na de winterstop. Daarmee is ook de koppositie verspeeld aan Jong Ajax en staat concurrent Fortuna Sittard slechts op twee punten.

18.58 Sven Braken en Frank Sturing starten in de basis in plaats van Anass Achahbar (gepasseerd) en Wojciech Golla (geschorst).

Opstelling: Delle; Heinloth, Sturing, van de Pavert, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Rayhi, Braken, Groeneveld.

18.55 Steeven Langil is op de weg terug na een knieblessure, maar de Fransman is niet fit genoeg om te spelen.