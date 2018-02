Aftrap campagne ChristenUnie Neder-Betuwe

OPHEUSDEN - Op vrijdag 16 februari start de verkiezingscampagne van de ChristenUnie afdeling Neder-Betuwe. Verdere informatie vindt u hieronder.

Vrijdagavond 16 februari 2018 trapt de ChristenUnie Neder-Betuwe haar verkiezingscampagne af voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

De partijen beginnen om 20:00 (inloop vanaf 19:30) in verenigingsgebouw 'de Notenbalk' in Opheusden. Het wordt een mooie avond met bezinning, muziek en speeches, is te lezen in een persbericht.

Toegang is gratis en iedereen is welkom.

