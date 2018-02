Deel dit artikel:











GroenLinks Tiel start campagne

TIEL - GroenLinks Tiel is donderdag de verkiezingscampagne gestart. Lijsttrekker Ünal Sözen is met andere leden in gesprek gegaan met ondernemers. Hierbij met name de vraag welke mogelijkheden en kansen zij zien voor een groener en eerlijker Tiel.

Geschreven door Mediapartner RegioTV Tiel

Het werkbezoek van GroenLinks heeft mestfabriek Orgamebo en de binnenstad van Tiel aangedaan. Ook was er een rondleiding in cultuurhuis Zinder. GroenLinks Tiel maakt zich sterk voor het samen met inwoners en ondernemers zoeken naar oplossingen voor bestaande problemen en punten van verbetering. Zij starten hun verkiezingscampagne dan ook onder het motto 'Voor verandering'.