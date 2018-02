1400 euro boete voor schipper die stuw ramde

NEDERASSELT - De binnenvaartschipper die eind 2016 de stuw bij Grave ramde, moet een boete van 1400 euro betalen. Het Openbaar Ministerie heeft de Slowaak deze zogenoemde transactie aangeboden. Als hij daarmee instemt, is de zaak afgedaan.

Volgens het OM heeft de man zich schuldig gemaakt aan overtreding van het Binnenvaartpolitiereglement. Het motortankschip Maria Valentine, geladen met 2000 ton benzeen, ramde de stuw donderdagavond 29 december. De stuw liep veel schade op en een deel van de Maas liep leeg. Hierdoor lag het scheepvaartverkeer bijna een maand stil.

Dichte mist, navigatiepijl verkeerd om

Door de dichte mist, met een zicht minder dan 25 meter, waren de borden op de oever van de Maas niet zichtbaar voor de schipper. Voor zijn navigatie maakte de schipper gebruik van een elektronische kaart. De pijl die op deze kaart verwees naar de sluis, bleek verkeerd om geplaatst te zijn.

Bij de havens die de schipper al gepasseerd was, lagen de sluizen steeds aan de linkerkant van de rivier, terwijl de sluis bij Grave aan de rechterkant ligt. Vlak voor de aanvaring is de schipper nog door een ballenlijn gevaren. Daarna ramde hij de stuw onder de Thompsonbrug.

Geen contact via marifoon

Het OM verwijt de schipper dat hij niet via de marifoon contact heeft opgenomen met de sluismeester van de sluis Grave/Heumen om zijn komst aan te kondigen. Dit had hij op grond van goed zeemanschap moeten doen, vindt het OM. 'Dit levert een overtreding van artikel 1.04 van het Binnenvaartpolitiereglement op.'

Ten tijde van het ongeval waren er geen andere schepen in de buurt. En uit veiligheidsmetingen aan boord van het schip is vastgesteld dat er geen ontploffingsgevaar is geweest. Daarom vervolgt het OM de schipper niet voor zwaardere feiten dan de overtreding van het Binnenvaartpolitiereglement. De transactie van 1400 euro is het maximale bedrag dat kan worden opgelegd, zegt het OM.

