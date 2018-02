Sportdebat in Rheden om sport onder de aandacht te brengen

DENVER - Een groep inwoners die allemaal erg begaan is met sport houdt op maandag 26 februari een sportdebat op het gemeentehuis in De Steeg. Het debat wordt gehouden vanwege de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Het debat vindt plaats om 19.30 uur. De initiatiefnemers willen hiermee bereiken dat de lokale politiek een bredere kijk krijgt op sport in de gemeente.

In een Lagerhuis opstelling zal aan de hand van vijf stellingen gedebatteerd worden door deskundigen, politieke partijen en het publiek.

De organisatie heeft sportverenigingen in de breedste zin uitgenodigd. Daarnaast zijn organisaties uitgenodigd uit het bedrijfsleven, gezondheid-, onderwijs- en natuursector.

Iedereen is welkom, maar meld je wel even aan via de site van de Gelderse Sportfederatie.