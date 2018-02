Gelderland Stemt in Barneveld: dit maakt uw partij uniek

BARNEVELD - De verkiezingsbus stond donderdagmorgen op het Raadhuisplein in Barneveld. Omroep N verzorgde de uitzending.

Presentator Ely Hackmann vroeg de partijleden van CDA, VVD, Burger Initiatief, Lokaal Belang, Pro '98 en de ChristenUnie wat hun partij onderscheidt van de andere partijen in Barneveld.

Pro '98: 'Ononderhandelbare punten hebben wij niet, maar die balans zoeken in de raad is wat wij zoeken. Meer geven en nemen van elkaar, bijvoorbeeld op de zondag. Dan zijn we op zoek naar ruimte voor iedereen. Dan mag er van alles gebeuren. De winkels, als ondernemers dat willen, dat is aan hen. Supermarkten kunnen nu nog niet open op zondag.

De andere partijen zijn daar niet erg voor te porren.

ChristenUnie: 'Wij willen ons inzetten voor actieve voorlichting over pesten, grooming en sexting via sociale media. Wij doen dit nu zelf, op scholen bijvoorbeeld, maar het is een maatschappelijk probleem wat ons allemaal raakt. Daarom moet de gemeente zich daar ook voor inzetten.'

VVD: 'We moeten meer ontwikkelen op het gebied van sport en cultuur, we doen heel veel op allerhande gebieden, maar hier doen wij niet genoeg voor. Daarom noem ik die onderwerpen specifiek.' De VVD wil niet per se subsidiëren, maar er is wel ruimte voor als het echt nodig is.

CDA: 'Wij hebben één heel belangrijk punt: right to challenge. Je moet de verbinding met elkaar zoeken. Met elkaar aan de slag gaan, meer ruimte voor initiatieven en die ook de ruimte geven. Dat is een omslag in de samenleving waar we meer naar moeten kijken: de mogelijkheid bieden aan buurten om hun wijk op te knappen. Dat doen we al, wij willen dit voortzetten.'

Burger Inititiatief: 'Wij willen mensen boeien en als men vragen heeft, die op een eerlijke manier oplossen. De Veluwehal bijvoobeeld.'

Lokaal Belang: 'Wij willen heel graag investeren in kinderen en in ouderen. Huiswerkplekken maken op allerhande plekken, in buurthuizen of kerken bijvoorbeeld. Kinderen zijn de toekomst, dus daar moet je in investeren. Hetzelfde geldt voor ouderen, die we zelfstandig willen houden.'

