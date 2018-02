Oversier niet in paniek door onzekerheid bij NEC

En dat maakt het lastiger om te anticiperen voor technisch directeur Remco Oversier. "Ook al hadden we wel afstand genomen, dan waren we er ook nog niet geweest. Wij houden dus rekening met twee scenario's. Dat is het lot dat we ons hebben toegeëigend. Maar de plannen veranderen niet. Of je nou wel of niet op korte termijn promoveert. We hebben bijvoorbeeld Mart Dijkstra aangetrokken voor meerdere jaren. Hij kan zowel in de Jupiler League als in de eredivisie mee met ons. Zo bouw je uiteindelijk een elftal op dat stabieler gaat worden in tijd en in aantallen."

Van de huidige basis lopen er vier contracten af en zijn er drie huurlingen. "Nu krijgen we dat verloop nog wel en hopelijk ook door een wisseling van de competitie. Maar het is aan ons om een stuk fundament neer te leggen. We voeren structureel met alle spelers gesprekken over hun toekomstambities en wensen. We hebben nu met Frank Sturing een hele bewuste keuze gemaakt. Hij wil graag blijven en wij willen dat graag.

Meer draagvlak

"De plannen die er liggen zullen we ook naar buiten gaan brengen op een supportersavond en richting de sponsoren en medewerkers van de club. Voetballen moet meer onder de mensen komen bij deze club. Dat zorgt voor meer draagvlak en vertrouwen. En voor rust als dingen wat tegen zitten."

Kritiek van supporters

Oversier krijgt wel wat kritiek, ook tijdens de supportersavond. "Ik vond het eigenlijk wel meevallen. Er werden kritische vragen gesteld. Dat gebeurt op basis van de resultaten nu en die zijn slecht. Elke wedstrijd die we verliezen is er één te veel. Maar ik geloof honderd procent in onze plannen en laat me niet leiden door één wedstrijd verliezen."