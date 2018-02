OM: 'Vanwege ordinaire geldzucht lichtte Rhedenaar kennissen voor miljoenen op'

ARNHEM - Zo'n twintig mensen zijn gezamenlijk voor ruim 4 miljoen euro opgelicht door een 46-jarige man uit Rheden. Dat stelt de officier van justitie donderdag voor de rechtbank in Arnhem.

De man wist samen met een vriend van hem uit Almelo met verzonnen verhalen en valse papieren van die mensen leningen los te praten. Twee mensen leenden bedragen rond de 2 miljoen uit. Andere vaak enkele tienduizenden euro's. Volgens de officier van justitie ging het geld op aan een luxe leven met Ferrari's en casinobezoek. Hij eist vier jaar gevangenisstraf.

Op de tribune in de rechtbank in Arnhem zitten meerdere slachtoffers. Eén vertelt: 'Achteraf denk ik: hoe heb ik zo stom kunnen zijn, maar ik vertrouwde de zaak; heb zelfs mijn accountant naar de papieren laten kijken en in vol vertrouwen een lening verstrekt die ik met rente terug zou krijgen.' De slachtoffers willen anoniem blijven; meerderen zeggen bang te zijn. Daarom hebben sommige slachtoffers ook geen aangifte gedaan.

400 miljoen

De meeste slachtoffers deden zaken met de man uit Almelo, die het geld doorsluisde naar de Rhedenaar. Volgens de officier van justitie deden de beide mannen zich voor als zeer vermogende mannen. Ze zouden ongeveer 400 miljoen euro op een rekening in Mexico hebben staan, waar zij op dat moment even niet bij konden. Ze vertelden de slachtoffers dat ze geld nodig hadden om bijvoorbeeld een advocaat te kunnen betalen, om te voorkomen dat er beslag op een huis werd gelegd of om een container in Mexico doorgang te laten vinden. Andere slachtoffers vertelden zij dat ze hun geld zouden beleggen in Spanje met een rendement van 10 à 15 procent, ook zouden zij beleggen in iMac's en gereedschap.

Om slachtoffers te overtuigen van zijn goede bedoelingen, lieten de mannen nagemaakte rekeningafschriften en renteoverzichten van bankrekeningen zien. Ook hadden zij een vervalste brief die de ING Group Financial Mexico zogenaamd had gestuurd, waarin stond dat het geld van hun investering naar een privéaccount in Nederland zou worden overgemaakt.

Ferrari

Volgens de officier van justitie werd de man uit Rheden gedreven door ordinaire geldzucht. 'Het geld ging op aan veelvuldig casinobezoek en aan dure's auto's zoals een Porsche en een Ferrari. De verdachte zelf verscheen niet bij de zitting. Zijn advocaten stellen dat de man het geld investeerde in legitieme doelen en dat hij onschuldig is. 'Door de al jaren slepende strafzaak is het mijn cliënt onmogelijk gemaakt aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Hij kan aantonen dat hij het geleende geld écht investeerde met de bedoeling het terug te betalen', aldus één van de advocaten.

Deze donderdag staat alleen de 46-jarige man uit Rheden terecht. De 41-jarige man uit Almelo komt later voor de rechter.