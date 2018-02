Wat doet dat kunstwerk daar op de dijk in de Ooijpolder?

Elke week gaat Pieter van Eekelen voor het programma UIT met Esther op zoek naar bijzondere, mooie of opmerkelijke gebouwen of kunstwerken in onze provincie. Deze week bekijkt hij kunst in de Ooijpolder.

In 1995 kwam het water zo hoog dat de Oooijpolder geëvacueerd moest worden. De dijk werd na het hoge water verzwaard, verbreed en verhoogd. Dat natuurlijk allemaal ter bescherming van het land en de mensen er achter.

Kunstenares Pauline Lutters maakte ter herinnering hieraan het kunstwerk. Pieter: 'Ze woont en werkt zelf hier in de polder. Ook zij moest in toentertijd haar huis verlaten. Bij haar stond het water in de kelder.'

Lutters gaf het kunstwerk de titel ‘Gevormd door het water’. Hoewel de mensen lijken te vluchten, zijn ze voor Lutters, meer dan dat. Het zijn mensen onderweg in het leven. Pieter: 'Het moet een beetje het idee van saamhorigheid geven. En dat is ook wel nodig als je allemaal samen achter de dijken woont.'

Pieter ging natuurlijk langs bij het beeld.

