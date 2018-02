Huizenprijzen het laagst in Winterswijk; kijk hier hoe jouw gemeente scoort

WINTERSWIJK - Met gemiddeld 191.818 euro was Winterswijk vorig jaar de goedkoopste gemeente in Gelderland om een huis te kopen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster.

Rozendaal was, niet echt verrassend, de duurste gemeente met een een gemiddelde verkoopprijs van 421.245 euro. Daarmee komt Rozendaal net in de de landelijke top 10. De gemiddelde verkoopprijs in Nederland steeg naar ruim 263.000 euro.

Bloemendaal voert de lijst aan met bijna 776.000 euro. In Wassenaar, Laren (Noord-Holland), Blaricum en Heemstede kostte een nieuw optrekje gemiddeld ook meer dan een half miljoen euro.

De gemiddelde verkoopprijs per gemeente: