Gelderland Stemt is in Barneveld: kijk en lees mee

Op deze koude maar zonnige dag zal Omroep N de uitzending verzorgen vanuit de verkiezingsbus.

Ely Hackmann presenteert de uitzending, die ook te beluisteren is op 106.8FM.

Kijk hier live mee:

Speerpunten vandaag zijn: een nieuwe partij heeft zich aangediend, namelijk Lokaal Belang. Daarnaast vele lokale issues en er is ruimte voor de partijen om hun politiek statement te maken.

Met onder meer de lijsttrekkers Mijntje Pluimers en Arjen Korevaar van Pro'98 trappen we de uitzending af.

Ook vertegenwoordigers van de VVD, het CDA, Burger Initiatief en de ChristenUnie zijn aanwezig.

VVD-lijsttrekker Gerard van den Hengel wil een discussie over de toekomst van de Veluwehal. Er moet verandering komen ten opzichte van hoe het er nu geregeld is, de ruimte zou ook kunnen worden gebruikt voor sport, wonen en andere sociale voorzieningen; de Veluwehal zou in dat geval verplaatst moeten worden naar de rand van Barneveld.

Lukas Scheijgrond van de ChristenUnie vindt het geen heel goed plan. Hij zou het niet zomaar verplaatsen of een referendum voorleggen aan burgers, maar is wel voor een informatieavond waar mensen kunnen meepraten over het onderwerp.

Korevaar van Pro'98: 'We zijn meer op zoek naar balans, waarin iedereen vertegenwoordigd is, ook seculiere mensen in een overwegend christelijk dorp.'

Wakker schudden

Mijntje Pluimers zit in de raad voor de VVD. Maar ze gaat nu met haar eigen partij Lokaal Belang de verkiezingen in, en hoopt 'de boel wakker te schudden'. Lokale belangen beter voor het voetlicht brengen is het doel van de partij.

Populistisch, een term die haar wordt toebedeeld, is een naam die ze omarmt. Ze wil meer luisteren naar de burger, door referenda bijvoorbeeld.

Maar Van den Hengel van de VVD is het niet eens met de stelling van Pluimers dat burgers in Barneveld het vertrouwen in de politiek verliezen. Ook Scheijgrond herkent dat beeld niet.

En zo ziet het er momenteel uit in Barneveld:

Korevaar vraagt Pluimers wat ze nu zo anders gaat doen ten opzichte van wat zij in haar tijd bij de VVD deed. 'Deed u in die acht jaar dan niet wat u had willen doen?'

Pluimers wijst op het VVD-beleid dat werd uitgevoerd, ze wil nu graag accenten verleggen. In een lijsttrekkersdebat ziet zij zich als lijsttrekker van een nieuwe partij, en wil zij niet ingaan op wat zij de afgelopen jaren in de raad deed.

Fijnstof

De lucht in Barneveld is niet schoon. De vele pluimveehouderijen zorgen voor fijnstof in de regio; de hoeveelheid in de lucht en ammoniak daarbij, zorgt voor meer longproblemen.

De partijen zijn het er vrijwel unaniem over eens dat aan de belangen van de boer niet zomaar voorbij kan worden gegaan. Maar er moet wel iets gebeuren nu, want anders moeten de boerderijen straks op slot, omdat de lucht te vuil is.

De partijleden willen de ondernemer hiertegen beschermen, en samen met de politiek en technici kijken hoe dit verbeterd kan worden, ten behoeve van alle Barnevelders.

