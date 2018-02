Gaat schietvereniging Berkenhorst weer bovengronds?

NUNSPEET - Na een uitspraak van de rechter in 2006, dat voor het bovengronds schieten van de schietvereniging Berkenhorst in Elspeet, geen vergunning was gegeven, is het stil geweest op deze plek op de Veluwe en gelegen in het Natura2000 natuurgebied.

Volgens de Raad van State kunnen aan al dat schieten in het verleden ook geen bestaande rechten worden ontleend. Nu er opnieuw vergunningen worden aangevraagd neemt de Stichting Veluwe Bijzonder actie bij monde van de heer Kool.

'Rust en ruimte'

'Wij staan voor rust en ruimte op de Veluwe', zegt hij. 'Al gaat het nu wel om kleiduiven schieten met ijzer, blijft de vrees voor vervuiling en opnieuw geluidsoverlast voor de omgeving. Deze bovengrondse activiteit, die altijd illegaal was maar door de gemeente werd gedoogd, past ons inziens absoluut niet op de mooie Veluwe en we hopen dat we de nieuwe bovengrondse schietactiviteiten kunnen tegenhouden. Ook de gemeente, mede als eigenaar van de gronden, zou hier haar verantwoordelijkheid moeten nemen', aldus de heer Kool.

Wethouder Groothuis: 'Of de Berkenhorst weer bovengronds gaat schieten? Wanneer de benodigde vergunningen/toestemmingen op orde zijn, is dat wel te verwachten. In het verleden is het bovengronds schieten bij Berkenhorst gestaakt. Al een aantal jaren is het schietcentrum bezig om de benodigde toestemmingen te verkrijgen om weer bovengronds te kunnen schieten. Het gaat hierbij in totaal om negen uur per week, op de woensdagmiddag en de zaterdag.'

'In 2010 hebben Gedeputeerde Staten van de Gelderland een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet verleend om het bovengronds schieten weer mogelijk te kunnen maken. In 2013 heeft de Raad van State geoordeeld dat deze vergunning terecht verleend is. Voor de nodige bouwwerken zijn bouwvergunningen aangevraagd én verleend. De eerste is verleend in 2006. In 2009 heeft de Raad van State geoordeeld dat deze vergunning terecht verleend is. In 2016 is de laatste benodigde bouwvergunning verleend. Ook deze is inmiddels onherroepelijk.'

Saneringsplan

Voor de bodemverontreiniging is een saneringsplan opgesteld en goedgekeurd. De provincie Gelderland is hier het bevoegd gezag en zal toezien op de uitvoering van de sanering. Dit jaar zal een aanvang gemaakt worden met de sanering.