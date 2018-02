Ruim 500 bekeuringen na flitscontrole op 'beruchte' N224

EDE - Bij een verkeerscontrole op de N224 in Ede zijn 548 automobilisten op de bon geslingerd. Dat schrijft de politie Ede op Facebook.

De politie hield een snelheidscontrole op verzoek van buurtbewoners uit de wijk Kernhem. De indruk bestond dat er veel snelheidsovertredingen waren op deze weg. Dat gevoel van buurtbewoners werd bevestigd. 548 van de 3246 passerende automobilisten reden te hard.

Op het stuk waar de controle gehouden is, mag 50 kilometer per uur worden gereden. Eén automobilist reed bijna twee keer zo hard als is toegestaan.