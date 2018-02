Deel dit artikel:











Vosjes paren zonder gêne voor ingang van NXP De vosjes paren pal voor de ingang

NIJMEGEN - Het is een niet alledaags gezicht: twee vosjes die paren voor de deur van NXP Semiconductors in Nijmegen. Het is het gesprek van de dag bij de medewerkers van het bedrijf.

Al wekenlang spotten ze de vosjes. Soms alleen, soms samen. Afgelopen week wisten medewerkers van de nachtploeg de vosjes op video vast te leggen. De tekst gaat verder onder de video: Ze staan voor de automatische schuifdeuren, alsof ze staan te wachten tot er iemand komt, om ze binnen te laten. 'Ze zijn niet bang', zegt een medewerker. Hoe het kan dat de dieren zich zo vaak laten zien bij NXP is voor hem ook een raadsel. 'Het is niet zo dat er veel eten wordt achtergelaten op het terrein. We zitten vlakbij het Goffertpark, misschien dat ze daar leven.' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl