Het gaat vrijdag sneeuwen

ARNHEM - Vrijdagmiddag gaat het in Gelderland sneeuwen, zegt Margot Ribberink van MeteoGroup.

Veel zal er niet vallen, denkt ze. 'Een beetje aanwitting', noemt Ribberink het. 'Ik denk dat het op sommige plaatsen heel even blijft liggen. Regen spoelt het in de loop van de avond weg.'

Toch is het volgens Ribberink niet uit te sluiten dat er overlast ontstaat. 'Als er sneeuwt valt, dan wordt het misschien lokaal glad door winterse neerslag.'

Koude nacht achter de rug

Het was afgelopen nacht koud in Gelderland. Bij het meetstation Deelen, bij Arnhem, werd het -9,1 graden. Op 10 cm hoogte werd het -10,5 graden. Bij Hupsel, in de Achterhoek, was het zelfs -10,7 graden.

Het werd wat kouder dan verwacht. 'Dat komt doordat er net wat minder wind was en het is helemaal helder gebleven. Dat is ook gunstig voor de ijsvorming', weet Ribberink. In Herwijnen, in het westen van de provincie, bleef het kwik steken op -2,5. 'Herwijnen zat onder een wolkje.'

In de nacht naar vrijdag wordt het wat minder koud. 'In het oosten -4 of -5 en in het westelijk Rivierengebied -2 of -3.'

