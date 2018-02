Al 25 jaar zonder rijbewijs en toch weer achter het stuur

KERKDRIEL - Een 60-jarige inwoner van de gemeente Maasdriel blijkt hardleers. Hij is woensdag opnieuw aangehouden omdat hij achter het stuur was gekropen terwijl hij al ruim 25 jaar geen geldig rijbewijs meer heeft.

Mei vorig jaar liep de man bij een surveillance tegen de lamp. Agenten hadden hem vanwege opvallend rijgedrag aan de kant gezet.

Sindsdien is hij ten minste twee keer aangehouden omdat hij weer was gaan rijden, zegt de politie op Facebook. Woensdag was het dus weer raak. Er is wederom proces-verbaal tegen hem opgemaakt en zijn auto is in beslag genomen. Hij zal zich later dit jaar voor de rechter moeten verantwoorden.