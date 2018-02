Sophie Hermans in Ede

EDE - Tweede kamerlid Sophie Hermans VVD bracht zaterdag ochtend een werkbezoek aan Ede. Zij ging tijdens dit bezoek in gesprek met leden van de Edese VVD.

Hermans en Edese VVD politici brachten een werkbezoek aan Het Maanderzand en woonden een discussie bij over de zorg. De Edese VVD kijkt terug op een uitstekend werkbezoek en een uitstekende ochtend zo laat de partij weten op hun social media. Ook ging de VVD de wijk in en ging in gesprek met inwoners van het Beatrixpark. Lijsttrekker Hester Veltman-Kamp laat via twitter weten: "WIj hebben nuttige gesprekken en krijgen goede suggesties".