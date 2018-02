Geen marathon op natuurijs; zon grootste spelbreker

ARNHEM - Door de korte vorstperiode van de afgelopen dagen komt er geen marathon op natuurijs. Verschillende schaatsverenigingen, waaronder IJsclub Thialf in Arnhem, hoopten de schaatswedstrijd deze week te kunnen organiseren.

De NOS meldt dat de KNSB woensdagavond heeft geconstateerd dat de vereiste ijslaag van minimaal 3 centimeter niet wordt gehaald.

De zon is de grootste spelbreker, zegt Willem Hut, competitieleider van de schaatsbond. 'Door de grote zonkracht hebben we meer ijs verloren dan verwacht. Helaas, de strijd is gestreden. Het heeft niet zo mogen zijn.'

