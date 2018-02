Wow, deze helikopter van Defensie vliegt wel heel erg laag

ARNHEM - Dat Defensie oefent met laagvliegende helikopters, dat was aangekondigd. Dat ze ook zo rakelings over de huizen vliegen, is voor sommigen flink schrikken. En een spectaculair gezicht.

Een inwoner van Halle-Nijman bij Zelhem filmt hoe de helikopter enkele meters boven de grond vliegt, nog lager dan de nok van het huis.

De video is gedeeld door de Facebookpagina Je doet het in de Achterhoek. De reacties zijn verdeeld:

Sommige mensen vinden het prachtig om te zien. Iemand anders zegt: 'vandaar dat de paarden maandag zo onrustig waren en door de draad gingen.'

De koeien rennen in paniek door de stal

Nico Groot Nibbelink uit Halle, aan de kant van Heelweg, heeft ook gefilmd hoe helikopters maandag laag overvlogen bij het melkveebedrijf van zijn vader en zijn broer. 'De koeien in de stal kraakten in paniek. Ze renden door de stal en gingen onderuit op de roosters. Ik zag de machteloosheid in de ogen van mijn broertje. We konden de piloten gewoon zien zitten, zo laag vlogen ze. Mijn broertje zwaaide nog, zo van: ga weg.'

Meldingen bij politie en Defensie

De broer van Nico heeft melding gedaan bij de politie. Van buren weet hij dat er klachten zijn ingediend bij Defensie. Paarden zijn in paniek geraakt en een andere boer merkt al dat de koeien minder melk geven.

'Ik snap dat ze moeten oefenen en laag moeten vliegen, maar dit is zo laag. De ramen trillen in de sponningen. Koeien weten niet waar het geluid vandaan komt. Als een speen van een koe die valt op een rooster wordt afgetrapt, kun je die afvoeren voor de slacht. Dat is niet alleen financiële schade, maar ook vreselijk voor de boeren die 24 uur per dag voor hun dieren klaar staan.

Defensie heeft vaste tijden waarop geoefend wordt:

donderdag 8 februari van 9.00 tot 23.00 uur

vrijdag 9 februari van 09.00 uur tot 16.00 uur

maandag 12 tot en met donderdag 15 februari van 09.00 tot 23.00 uur

vrijdag 16 februari van 09.00 tot 16.00 uur

maandag 19 tot en met donderdag 22 februari van 09.00 uur tot 23.00 uur

vrijdag 23 februari van 09.00 uur tot 16.00 uur.

