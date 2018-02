'Nee, je vader komt niet meer thuis'; agent deelt aangrijpend verhaal

HEERDE - Als je werkt voor de politie kun je heftige dingen meemaken. Dat blijkt wel uit een verhaal dat een agent van de politie Veluwe-Noord deelt op Facebook. Hij schrijft hoe hij een vrouw en haar twee kinderen moet vertellen dat hij haar man en hun vader tevergeefs heeft gereanimeerd in het bos. 'Komt papa nog thuis?', vraagt één van de kinderen op straat als de agent samen met een collega parkeert voor hun huis.

'Ik had het je veel liever binnen verteld', schrijft de agent in een terugblik op Facebook. 'In de geborgenheid van jullie huis, maar moet nu op straat toch met mijn hoofd schudden: ‘Nee', en vertel je dat hij is overleden. Je vader komt niet meer thuis.'

De dochter zakt bij die woorden in elkaar. 'Een ijselijke gil galmt door de straat en ik zie je op je knieën vallen. De boodschappen die je in je handen hebt, rollen over de stoep. Je zus valt je moeder in de armen. Ik pak je bij je hand en neem je mee naar binnen. Daarna doen mijn collega en ik wat we kunnen', is te lezen op Facebook.

'Dit vergeet je van je leven niet'

De agent vertelt dat hij de moeder en kinderen naar het mortuarium brengt. 'Later die dag, als we niets meer voor jullie kunnen betekenen en weer in het politiebureau zijn, zuchten we eens diep, kijken elkaar aan en weten van elkaar: sommige meldingen vergeet je van je leven niet.'

De agent vertelt dat hij enige tijd later een bedankkaartje kreeg van het gezin. 'Dat vonden we heel bijzonder en sterkt ons om ons werk zo zorgvuldig mogelijk te doen. Het kaartje bewaren we. Het ga jullie goed', besluit hij zijn aangrijpende verhaal.

