Uit deze 100 carnavalsoptochten kunt u dit weekend kiezen

ARNHEM - Dit weekend kunnen carnavalsliefhebbers bij ruim 100 optochten in Gelderland terecht. Dat blijkt uit gegevens van optochtenkalender.nl.

Op dit kaartje kunt u zien of er bij u in de buurt een optocht is:

De meest noordelijke optocht in de provincie is te vinden in Vaassen. Voor de meest zuidelijke optocht moet er worden afgereisd naar Ammerzoden.

Noord-Brabant heeft net iets meer optochten dan Limburg: 321 tegen 292. In geen enkele Nederlandse provincie is dit weekend géén carnavalsoptocht.

