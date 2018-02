Deel dit artikel:











Innovatielab levert vijf ideeën op voor gezondere kinderen Foto: RN7

NIJMEGEN - Een gezond tussendoortje ontwikkelen voor voedselproducent Heinz is een van de resultaten van het Innovatielab Gezonde Kidsmarketing in Nijmegen. Ruim 50 studenten van verschillende opleidingen kwamen dinsdag bij elkaar in het Goffertstadion.

De deelnemers bedachten daar ideeën en oplossingen voor gezondheidsvraagstukken. Het bedrijfsleven zet kidsmarketing met succes in om kinderen te verleiden tot ongezond gedrag. Tijdens het Innovatielab gebruikten studenten deze commerciële marketingtechnieken ook. Maar nu om bij te dragen aan gezond gedrag bij kinderen. Vijf winnende ideeën Voor AH XL is een actie bedacht om kinderen en ouders te helpen de gezonde keuze te maken. Voor Heinz bedachten de studenten een gezond tussendoortje voor kinderen. De gemeente Nijmegen kreeg hulp bij het gezonder maken van het horeca-assortiment van de speeltuinen Brakkefort en de Leemkuil. Ook kreeg de gemeente ideeën om kinderen meer buiten te laten spelen. Voor Food for Care is een idee ontwikkeld om kinderen in het Amalia Kinderziekenhuis te betrekken bij hoe hun eten wordt gemaakt.