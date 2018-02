Geschorste Matavz traint komende weken ook met beloften Vitesse: 'gevolg van zijn eigen handelen'

ARNHEM - Henk Fraser liet Tim Matavz vanmiddag, kort na de uitspraak over zijn schorsing, met de beloften meetrainen. En dat zal de komende weken regelmatig zo zijn op dagen vlak voor een wedstrijd. 'Het moet ook voor hem vervelend zijn.'

Na de training van de eerste selectie op weg naar het uitduel met ADO, kwamen de talenten van Vitesse het veld op. In dat gezelschap bevond zich ook Tim Matavz, die vier duels moet toekijken. Ook Alexander Büttner traint nog altijd mee met de beloften. De twee routiniers zochten elkaar direct op om een beetje te dollen.

Trainer Henk Fraser is er duidelijk over. 'Het is voor hem niet leuk om bij Jong Vitesse te trainen, maar het is wel een gevolg van eigen handelen. Je moet het niet per definitie zien als een straf, maar we zullen verder moeten met die spelers die het de komende wedstrijden moeten doen.'

Behalve vier wedstrijden toekijken vanaf de tribune en een forse geldboete, traint de Sloveen vlak voor wedstrijden dus ook niet mee met de hoofdmacht. 'Het is net als met blessures en schorsingen', legt Fraser uit. 'Of als je niet voldoende traint of je lichaam niet goed verzorgd. Het houdt in het vervelend voor je moet zijn en dat je harder moet werken dan de rest.'