Stadspartij Doesburg pleit voor uitbreiding industrieterrein

DOESBURG - Rotra en Ubbink, de twee grootste bedrijven in Doesburg, willen uitbreiden op het industrieterrein in de stad. Een aantal partijen zijn hier tegen, maar Stadspartij Doesburg pleit juist voor de uitbreiding.

De partij uit haar steun voor de uitbreiding van Doesburgse bedrijven, mits een goed onderbouwd onderzoek uitwijst dat een uitbreiding ook daadwerkelijk mogelijk is.

De bedrijven Rotra en Ubbink zetten zich volgens de partij belangeloos in voor verenigingen, evenementen en stellen ruimtes beschikbaar voor activiteiten. Daarnaast steunt Stadspartij Doesburg de uitbreiding van het industrieterrein omdat het volgens haar de banenmarkt in de regio ten goede doet.

Tegenstemmen

Momenteel wordt onderzocht of de uitbreiding mogelijk is, waardoor het een actueel politiek issue is waar andere partijen ook hun agendapunten over hebben opgesteld.

De PvdA, GroenLinks, SP en D66 pleiten tegen de uitbreidingsplannen, voornamelijk vanwege de negatieve gevolgen die een uitbreiding van het terrein op het milieu van de stad en de leefomgeving van de Doesburgers zou hebben. De strijd van de linksere partijen tegen de uitbreiding noemt Stadspartij Doesburg "uitermate triest".