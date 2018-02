Hier kunt u in Gelderland schaatsen!

ARNHEM - Op sommige schaatsbanen in Gelderland kan deze woensdag al worden geschaatst. Hoewel nog lang niet alle banen open zijn, hebben wij al een selectie gemaakt van de banen waar u donderdag wél terecht kan.

Op Sportpark Schuytgraaf in Arnhem kon woensdagochtend geschaatst worden. In de middag is de baan gesloten, maar het is de bedoeling dat de baan om 19.00 uur weer open is voor schaatsliefhebbers.

De eerste schaatsmeters waren live te zien bij Omroep Gelderland. (tekst gaat door onder video):

Kan er ook bij u geschaatst worden?

