Politiekorpschef trots op meisje van 10

Het meisje schreef Akerboom in september een brief. Ze was tijdens een fietsritje met haar vader aangesproken door agenten. De jonge Beuningse snapte er niets van: haar vader had gezegd dat de politie 'je beste vriend is' en nu praatte die 'beste vriend' heel boos.

Roos-Anne tikte een mailtje en stuurde die naar de politie. Ze had nooit verwacht dat de korpschef zelf een handgeschreven brief terug zou sturen. In die brief stelde hij voor om eens bij haar op school langs te komen om meer te vertellen over de politie.

'Soms moeten we geweld gebruiken'

Akerboom nam de tijd om veel uit te leggen over de politie en waarom de agenten vaak aardig zijn, maar soms ook moeten optreden met geweld.

'Wij worden 2,5 miljoen keer per jaar gevraagd om te komen, het leeuwendeel van al die aanvragen en incidenten die lossen we op met de mond en in het uiterste geval met de wapens en dat idee heb ik ook achtergelaten', legt hij uit. 'In eerste instantie zijn wij er om dingen op te lossen en om hulp te bieden, maar in uiterste gevallen moeten we ook soms geweld gebruiken.'

Niet verwacht

Roos-Anne en haar klasgenoten hadden niet verwacht dat de hoogste baas zelf naar de Triangel zou komen. Veel leerlingen hadden vragen voor de korpschef. Maar de meeste indruk maakte politiehond in opleiding Bumper.

De jonge hond heeft een eigen Facebookpagina en is vooral onder jongeren enorm populair.

