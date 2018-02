Deel dit artikel:











Dievengilde rond etenstijd op zondag aan het werk in Varsseveld Foto: Omroep Gelderland

VARSSEVELD - Inwoners van Varsseveld maken zich zorgen over de grote hoeveelheid aan inbraken in het dorp het afgelopen half jaar. Er is ruim 25 keer ingebroken. Ter vergelijking: het dorp in de gemeente Oude IJsselstreek dat volgt met de meeste inbraken is Terborg met 10 inbraken in dezelfde periode.

Tijdens een speciaal georganiseerde bijeenkomst vertelde de gemeente Oude IJsselstreek en de politie van alles over cijfers, inbraakmomenten en inbraakmethodes. Ook werden er tips tegen inbrekers gegeven. Zo'n 70 mensen woonden de avond bij. Varsseveld is voor de dieven gunstig vanwege de N18 en de A18. De wegen zorgen ervoor dat de boeven snel kunnen vluchten. Zondagavond: inbrekersavond De politie heeft alle cijfers van inbraken naast elkaar gelegd. Een opmerkelijke conclusie is dat inbrekers op zondagavond tussen 18.00 en 19.00 uur toeslaan. Ze bezoeken het vaakst en vrijstaande woning (59%) en komen bijna altijd via de achterkant binnen. 'Op maandag lijkt de boeven weekend te vieren', zegt Walter van der Gevel van de gemeente Oude IJsselstreek. Op die avond zijn er geen inbraken. 'Maar dat betekent niet dat ze thuis zitten. Misschien verkennen ze dan uw buurt wel.' Foto: Omroep Gelderland Extra toezicht De politie surveilleert extra in de wijk. Ook is de bereden politie, politie te paard, ingezet. Tijdens de bijeenkomst is er extra gecontroleerd in de wijk omdat de bewoners niet thuis waren. 'Maar mensen moeten ook zelf goed opletten', zegt wijkagent Gerben Boesveld. 'Wij zetten soms onopvallende mensen in om te surveilleren en er is geen Varssevelder die dan met 112 belt vanwege een verdachte situatie. Slaapt Varsseveld soms?' Uit de zaal klinkt geroezemoes. 'Ik loop ook wel eens rond die tijd op straat en dan loopt er helemaal niemand. Iedereen heeft de gordijnen dicht en kijkt televisie', zegt een bewoner. Een andere bewoner vraagt zich af wanneer 112 gebeld kan worden. 'Wanneer is een situatie verdacht?' Waarop wijkagent Boesveld zegt: '112, daar vang je inbrekers mee.' Tips 1. Zorg voor goed hang - en sluitwerk op uw ramen en deuren. 2. Doe uw voordeur en uw achterdeur altijd op slot. 3. Zorg dat inbrekers zich bij uw huis niet kunnen verstoppen. Snoei struiken of haal ze weg. Meer tips vindt u hier. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl