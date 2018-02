Deel dit artikel:











Zo wordt dichteres Ida Gerhardt in brons gegoten Foto: Omroep Gelderland

ZUTPHEN - De Zutphense kunstenares Herma Schellingerhoudt is er maar wat druk mee. Niet alleen maakt ze een beeld van dichteres Ida Gerhardt. Ze is druk in de weer met was en tegelijkertijd vertelt ze de bezoekers van haar atelier hoe ze te werk gaat.

Schellingerhoudt laat twee keer per week zien hoe het beeld van Ida Gerhardt gestalte krijgt. 'Ik vind het heel bijzonder dat iedere keer zoveel mensen komen kijken', vertelt ze. 'De meeste mensen vinden het leuk om het proces te zien. Normaal zien ze alleen het eindresultaat en hebben ze geen idee hoe het maakproces eruit ziet.' Iedere week even kijken Dat beamen de bezoekers die er deze donderdag zijn. 'Ik zie zo vaak beelden staan en dan denk ik altijd: hoe begin je?', vraagt één van de bezoekers zich af. Een echtpaar komt iedere week even een kijkje nemen. 'De eerste keer was het een groot wit blok schuim en nu zie je Ida langzaam tevoorschijn komen.' Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video): Uiting van waardering Het beeld komt op de IJsselkade in Zutphen te staan, op de plek waar de Berkel de IJssel in stroomt. 'De betekenis van Ida Gerhardt voor onze stad is groot. Ze heeft de stad identiteit en kleur gegeven. Zutphen, Gerhardt en haar gedichten worden sterk met elkaar geassocieerd. Het beeld is een uiting van waardering en een waardevolle toevoeging aan de IJsselkade en Zutphen', zegt burgemeester Annemieke Vermeulen. Gerhardt kijkt straks met haar gezicht over de IJssel richting de Oude IJsselbrug. 'Dat wordt zo'n mooi plaatje', benadrukt de kunstenares. Wilt u ook zien hoe het beeld wordt gemaakt? Dat kan nog op 8 en 15 februari van 19.00 tot 21.00 uur en op 13 februari van 13.30 tot 16.00 uur in het atelier van Herma Schellingerhoudt aan de Marsweg 115 in Zutphen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl