Bezwaarmakers fokplan Dolfinarium bij provincie aan het verkeerde adres

HARDERWIJK - Dierenrechtenorganisaties zijn met hun bezwaren tegen het fokplan van het Dolfinarium bij de provincie aan het verkeerde adres. Het fokken van bruinvissen valt buiten de ontheffing die de provincie wil verlenen aan het dierenpark in Harderwijk. Het Rijk gaat over de vergunningen voor het fokken met dieren en heeft het dierenpark een vergunning verleend.

De provincie heeft in een toelichting op het voornemen om het Dolfinarium ontheffing te verlenen voor het houden van maximaal zeven bruinvissen gemeld dat het dierenpark van plan is een fokprogramma op te zetten. World Animal Protection (WAP) tekende bij de provincie Gelderland bezwaar aan tegen het fokplan. WAP denkt dat het Dolfinarium bruinvissen wil fokken om haar park en andere parken te bevoorraden en is tegen het fokken van dieren voor entertainmentdoeleinden.

Het Dolfinarium had de provinciale ontheffing aangevraagd om twee bruinvissen permanent onder te kunnen brengen 'voor educatieve tentoonstellings- en researchdoeleinden.' Het gaat om gestrande bruinvissen die door SOS Dolfijn zijn opgevangen en volgens hen niet teruggeplaatst kunnen worden in de natuur. Volgens Gedeputeerde Staten is er geen andere bevredigende oplossing mogelijk. 'De twee bruinvissen moeten ergens ondergebracht worden. Ze zijn niet meer ziek of gewond, maar kunnen niet meer in de natuur overleven.'

