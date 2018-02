Carnaval komt net op tijd voor schoolkinderen

NIJMEGEN - Twee dagen hadden ze vrij vanwege een kapotte klimaatinstallatie, de bijna 230 kinderen van de Brede school het Kleurrijk in Nijmegen. Maar donderdag kunnen ze weer naar school.

'We hebben een hele goede tijdelijke, werkende oplossing gevonden', verzekert directeur Antoinette van Zuijlen. 'De definitieve oplossing volgt nog.'

Het probleem was dat precies in het gedeelte waar les wordt gegeven, de klimaatinstallatie sinds maandagavond kapot was en het dus te koud was om les te geven. De kinderen voor wie niet op korte termijn opvang kon worden geregeld, konden in een andere ruimte van het gebouw terecht. Daar werkte de installatie wel.

De directeur heeft overigens goed nieuws voor de kinderen: 'Donderdagmiddag kunnen ze carnavallen.'

Zie ook: Bijna 230 leerlingen vrij dankzij kapotte klimaatinstallatie