Nieuwe escape room: ontsnappen uit twee skihutten

ULFT - Escape Room Winterswijk krijgt een nieuwe kamer met een après-skithema. Vanaf april kunnen groepen proberen te ontsnappen uit een zogeheten Battleroom die bestaat uit twee skihutten met daartussen een piste.

Escape Room Winterswijk heeft al een Mondriaan Escape Room, waar de deelnemers puzzels moeten oplossen om een ruimte te mogen verlaten. De kamer is gebaseerd op het leven en werk van kunstenaar Piet Mondriaan.

Focus op jongere doelgroep

'Het was een bewuste keuze', legt eigenaresse Lisanne Halleriet uit over het nieuwe thema. 'Met Mondriaan bereik je een extra en nieuwe doelgroep, maar vaak wat oudere mensen. Met dit thema hoop ik de jongere doelgroepen te bereiken.'

Dat betekent overigens niet dat jongeren niet geïnteresseerd zijn in de Mondriaanroom. 'Ik was in eerste instantie bang dat jongeren niet meer zouden komen, maar ze komen nog steeds. Alleen voor vrijgezellenfeesten of vriendendagen spreekt après-ski meer aan', legt de Winterswijkse ondernemer uit. Met de toevoeging van de nieuwe ruimte krijgt Escape Room Winterswijk de grootste capaciteit van Oost-Achterhoek.

Als eerste proberen te ontsnappen

Het ontwerp van de nieuwe escape room bestaat dus uit twee skihutten. 'Het wordt een battleroom, dus je speelt tegen een andere groep', vertelt Halleriet. 'Daar wil je natuurlijk van winnen, dus je wilt als eerste ontsnappen.'

De kamer is al enkele maanden in opbouw, maar wordt in de komende weken afgerond. 'Door het succes van de Mondriaan Escape Room is mijn eigen project een beetje naar de achtergrond verdwenen', zo verklaart de Winterswijkse de vertraging. Ze kan niet wachten op de opening. 'We moeten nu even doorpakken, maar dan kunnen we gaan knallen.'

