Vitesse met Beerens tegen ADO Den Haag voor het eerst in de basis

ARNHEM - Roy Beerens begint donderdag in de uitwedstrijd van Vitesse tegen ADO Den Haag. De nieuwe aanwinst wordt mede opgesteld vanwege zijn ervaring.

Beerens kwam op de laatste dag van de transfermarkt over van het Engelse Reading. Na één training zat hij vorige week al bij de selectie tegen FC Groningen. De voormalig speler van onder meer PSV, AZ en NEC viel na rust in en deed dat heel behoorlijk. Donderdag mag de routinier al beginnen. 'Het zijn twee hele bepalende wedstrijden die we nu gaan krijgen', doelt Fraser ook op het duel van zondag tegen Feyenoord. 'Die beslissen of we er bij gaan blijven of niet.'

Vitesse staat nu zesde en aast nog op eén of twee plaatsen hoger. Fraser acht ervaring dan belangrijk. 'ADO heeft ook een ploeg met ervaring, veel fysiek ook. Een tegenstander die lastig te verslaan is. De kans is groot dat Beerens inderdaad begint.' Dat gaat ten koste van Mitchell van Bergen die in Den Haag op de bank begint. Dat geldt ook (nog) voor Navarone Foor. De Rus Karavaev, die ook vlak voor het sluiten van de transfermarkt werd aangetrokken, zit voor het eerst bij de selectie.

De geschorste Tim Matavz wordt vervangen door Luc Castaignos. 'Ik ben gebrand en gretig. Ik voel me goed en krijg nu de kans het te laten zien', zegt de spits die dit seizoen genoegen moest nemen met vier basisplaatsen en vooral veel minuten als invaller.

Opstelling Vitesse: Pasveer, Dabo, Kashia, Miazga, Faye; Bruns, Serero, Mount; Beerens, Castaignos, Linssen