Kasteel Doornenburg wordt Zweinstein, de plek voor fans van Harry Potter

DOORNENBURG - Kasteel Doornenburg wordt de plek voor Harry Potter-fans. In april en augustus staat het kasteel volledig in het teken van Harry Potter. In eerste instantie zou het evenement in Almere worden gehouden, maar de bewuste plek blijkt volgens organisator Lemistore niet beschikbaar. Daarom wordt nu uitgeweken naar Kasteel Doornenburg.

Op zaterdag 14 april en zondag 12 augustus wordt het kasteel omgetoverd tot Zweinstein, de toverschool uit de reeks van Harry Potter. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld een toverstaf maken, maar ook Griffoendor - de vijand van Zwadderich - uitdagen voor een duel schaken of dammen, boterbier proeven en op de foto met Hedwig. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl